Москва, 2 марта, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову арестовали до 29 апреля 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гюльчехра Бобокулова в зале заседаний Пресненского районного суда

В 10:43 журналистов снова пустили в зал заседания. Зал был забит прессой полностью.

Судья заявил, что подсудимая будет заключена под стражу до 29 апреля 2016 года. Во время оглашения решения судьи няня постоянно зевала.

В 11:00 Бобокулову вывели из зала суда сотрудники полиции. Проходя мимо журналистов, она не отвечала на вопросы, демонстративно отворачиваясь от них и слегка улыбаясь. Заседание Пресненского суда закончилось

Напомним, 29 февраля в Москве было совершено чудовищное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), дело расследуется Главным следственным управлением СК по столице.

По данным следствия, утром 29 февраля 38-летняя няня, гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова совершила убийство своей подопечной, 4-летней девочки, и подожгла квартиру на северо-западе Москвы. Позднее полицейские задержали ее у станции метро «Октябрьское поле», где она ходила с головой убитого ребенка и угрожала устроить взрыв.