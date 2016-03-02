Таллин, 2 марта, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Делегация комиссии по государственной обороне парламента Эстонии сегодня, 2 марта, находится в Польше, где встречается с польскими коллегами и руководителями политических и военных ведомств страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на главу делегации и комиссии, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсона, отметив, что стороны намерены согласовать позиции накануне встречи глав стран-членов НАТО в Варшаве.

ИА REGNUM Встреча NATO в Варшаве

Михкельсон отметил, что Польша является важным и надежным партнером в вопросах безопасности для Эстонии. «Между нашими странами ведется открытый и честный диалог», — отметил он, как и то, что ожидания двух стран от предстоящей встречи лидеров НАТО в Варшаве сходятся. Как образец реального сотрудничества в военной сфере Михкельсон привел участие польских военнослужащих в обеспечении безопасности воздушного пространства прибалтийских государств, проведение многочисленных совместных учений и взаимодействие по линии Балтийского военного колледжа. Так, поляки участвовали в крупнейших военных учениях Эстонии «Ёж-2015» и «Весенний шторм», эстонцы, в свою очередь, в польских учениях «Анаконда».

Среди вопросов, которые эстонские парламентарии намерены обсудить в Варшаве, — привлечение эстонских фирм к сотрудничеству с военной промышленностью Польши.