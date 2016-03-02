Шанхай, Китай, 2 марта, 2016, 11:08 — ИА Регнум.

Власти Шанхая опубликовали статистику, согласно которой в 2015 г. общая численность населения города незначительно уменьшилась. По состоянию на конец 2015 г. в мегаполисе проживали 24,15 млн человек, что на 0,4% меньше, чем в 2014 г.

news.163.com Жители Шанхая

Причиной снижения численности населения является низкая рождаемость и политика сдерживания трудовой миграции, проводимая городскими властями, пишет «Наньцзао жибао».

В 2015 г. городские власти приняли ряд мер по сдерживанию темпов роста численности населения. Шанхай был и остается одним из самых привлекательных городов для трудовых мигрантов из сельских районов Китая. По этой причине городская инфраструктура испытывает колоссальное давление.

Для предотвращения снижения уровня жизни горожан, а также для улучшения экологической ситуации в регионе власти приняли решение о закрытии ряда предприятий и сносе всех незаконных построек, тем самым сократив количество трудовых мигрантов.

Принимаемые меры позволят ограничить общую численность постоянного населения Шанхая в пределах 25 млн человек к 2020 г. Отрицательная демографическая динамика в Шанхае зарегистрирована впервые за последние 100 лет.