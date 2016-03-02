Москва, 2 марта, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Михаил Горбачев для большинства жителей России остается человеком, руководствовавшимся в своей деятельности интересами граждан. Так, 46% опрошенных признают, что он заботился о благе страны, однако допустил ряд серьезных просчетов. Каждый десятый (12%) согласен с тем, что он, как смелый человек, не побоялся взять на себя ответственность, провел необходимые стране реформы и сделал все возможное. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Основными достижениями Горбачева на посту руководителя СССР опрошенные считают окончание холодной войны (6%), введение демократических свобод (5%). Однако почти каждый второй (47%) полагает, что он не сделал ничего хорошего для государства, а каждый третий (34%) затрудняется с ответом.

При этом можно отметить, что в последние годы оценки политической деятельности Михаила Горбачева стали более радикальны. Так, заметно выросла доля тех, кто считает его преступником, сознательно развалившим великую державу (с 16% в 2010 г. до 24% в 2016 г.). Чаще, чем россияне в среднем, с подобной характеристикой соглашаются сторонники КПРФ (43%), мужчины (30%), 45−59-летние (29%), тогда как среди сторонников «Справедливой России» (15%), женщин (19%) и 18−24-летних (13%) эта доля заметно ниже.

Вспоминая об отрицательных итогах работы Горбачева, жители России в первую очередь говорят о распаде СССР (36%). К негативным последствиям его деятельности также относят упадок страны: экономики, армии и т.д. (10%), начало перестройки (5%) и др. Интересно, что антиалкогольную кампанию, начатую им, одни записывают ему «в минус» (5%), другие — «в плюс» (2%).

Опрос проведён 20−21 февраля 2016 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.