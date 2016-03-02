Калуга, 2 марта, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 1 марта встретился с активистами территориальной общины «Алексеевская».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, на заседании совета общины были подведены итоги работы в прошедшем году и рассмотрен ряд проблемных вопросов.

«ТОС «Алексеевская» является одной из наиболее активных калужских общин, — отметил Александр Иванов, — у общины есть свой сайт, выпускается газета, был проведён немалый объем работ по благоустройству, община занимает призовые места в различных городских конкурсах, по предложению членов общины был обустроен пешеходный переход со светофором в районе дома № 84 по улице Московской, устанавливались детские и спортивные площадки, вместе с тем впереди у нас ещё много работы по развитию и обустройству микрорайона».

В ходе обсуждения были затронуты и проблемные вопросы, связанные с точечной застройкой, изношенностью инженерных коммуникаций, капитальным ремонтом домов и эвакуацией брошенных бесхозных автомобилей. По всем проблемам были даны соответствующие разъяснения руководителями подразделений Городской Управы, вопросы были взяты на контроль.

Одним из наиболее острых вопросов, озвученных на заседании совета ТОС был вопрос борьбы со злостными неплательщиками за услуги ЖКХ. В микрорайоне проживает несколько семей, годами не оплачивающих коммунальные платежи, в результате чего страдают их соседи. Александр Иванов предложил руководству городской управы принять в отношении неплательщиков жёсткие меры.

«С теми, кто проживает в муниципальных квартирах и не оплачивает услуги ЖКХ городским властям необходимо провести работу, — считает глава городского самоуправления, — под угрозой выселения из трёхкомнатной квартиры в общежитие, полагаю, у них быстро найдутся средства для погашения задолженности. Нужно создать прецедент, из-за злостных неплательщиков не должны страдать люди, добросовестно оплачивающие все квитанции».

На встрече также обсуждались и предстоящие выборы в Государственную Думу.

«Уже четыре созыва Александр Георгиевич Иванов является депутатом городской Думы, пятнадцать лет возглавляет городской парламент, — отметил председатель общины Александр Калиниченко, — он как никто другой знает все болевые точки муниципалитета и сможет оказать Калуге действенную помощь».

По итогам заседания совет ТОС «Алексеевская» принял решение поддержать Александра Иванова на выборах депутатов Государственной Думы. Глава областного центра Александр Иванов заверил членов общины что в случае избрания будет оказывать всемерную поддержку Калуге и отстаивать интересы ее жителей.

За плодотворный труд активистам ТОС были вручены почётные грамоты.