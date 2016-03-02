Владикавказ, 2 марта, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В РСО-Алания готовятся к партийному праймеризу члены регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщает 2 марта корреспондент ИА REGNUM, 22 мая в республике планируется открыть более 70 участков для предварительного партийного голосования, которые посетят жители региона, обладающие избирательным правом.

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Порядок выдвижения кандидатов, организация агитационной кампании, проведения публичных дебатов и другие актуальные вопросы обсудили партийцы на заседании регионального политсовета «Единой России». Как было отмечено, отбор кандидатов будет очень жестким и включит в себя множество критериев. Бюллетени заранее изготовят в Москве. При этом за самой процедурой будет установлен не менее жесткий контроль. По словам секретаря Северо-Осетинского отделения партии «ЕР», вице-спикера республиканского парламента Людмилы Токаевой, это поможет выявить действительных лидеров общественного мнения.

На политсовете утвердили список регионального оргкомитета. В него вошли представители партии и общественных организаций, журналисты, предприниматели. Члены организационного комитета будут максимально интегрированы во все процессы предварительного голосования, начиная от консультаций потенциальных участников, согласования агитационных мероприятий и до окончательного подведения итогов голосования, отметили в исполкоме регионального отделения партии.

Одновременно представители «ЕР» активизировали свою деятельность в городах и сельских населенных пунктах республики. Во Владикавказ прибыл депутат Госдумы «единоросс» Зураб Макиев, который, скорее всего, будет возглавлять региональный список кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму РФ. На встречах с избирателями обсуждаются в основном вопросы социального направления. Как считают эксперты, в ближайшее время проводимая активистами партии работа с населением обретет более высокие масштабы.

«На мой взгляд, активность «ЕР» проявляется из-за того, что после смены республиканского правительства ряды партии покинули многие известные и авторитетные личности, которые имели влияние на электорат. Естественно, руководители политсовета понимают и реально оценивают сложившуюся ситуацию. Кроме того, многие избиратели ухудшение условий жизни связывают непосредственно с партией власти. Ведь ее лидер Дмитрий Медведев является премьер-министром страны и несет ответственность за провалы в экономике. Можно уверенно сказать, что североосетинским «единороссам» нынче придется побороться за голоса избирателей, чтобы приблизиться к результатам прошлых выборов в Госдуму. В Северной Осетии по-прежнему сохраняет на высоком уровне свои позиции КПРФ. Если пойдет на выборы лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Арсен Фадзаев, а он, думаю, намерен возвратиться в Госдуму, где представлял республику в двух созывах, то «ЕР» придется нелегко. Даже с учетом административного ресурса победного шествия уже не будет», — считает эксперт по экономическим вопросам Владимир Калоев.

На этом фоне все активнее заявляет о себе в республике и восстановленная в 2011 году как самостоятельная политическая структура федеральная партия «Родина». По словам председателя ее регионального отделения Таймураза Фидарова, партия в 2016 году будет участвовать в выборах. Политик заявил в интервью газете «Северная Осетия», что партийная организация считает необходимым участие в них настоящих представителей самих избирателей, а не таких персон и объединений, которыми движут личные сиюминутные интересы.

Поясним, что, по неофициальной информации, «Родину» на местном уровне якобы поддерживает временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав Битаров. При этом руководитель региона является членом «Единой России» и в 2012 году был избран депутатом парламента от этой партии.

Политическая активность со стороны КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Патриотов России» пока не проявляется. В штабах региональных отделений указанных политических сил готовятся к конференциям. Тогда и будет обозначен круг кандидатов в депутаты Госдумы РФ и в муниципалитеты.

По данным управления Минюста России по РСО-Алания, в республике на сегодняшний день зарегистрировано более 70 отделений федеральных партий. Однако десятки из них числятся только на бумаге. В республиканском парламенте представлены лишь пять партий: КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Патриоты России» и «Единая Россия». Из 70 депутатов большинство мандатов имеют «единороссы» — 41.

Отметим, что 18 сентября жители пяти муниципальных районов Северной Осетии кроме депутатов Госдумы одновременно будут выбирать и депутатов в местные представительные органы власти. С учетом этого в первом чтении парламентом одобрены изменения в законе «О выборах в органы местного самоуправления в РСО-Алания», согласно которым предлагается в бюллетене на выборах в муниципалитеты исключить строки «против всех кандидатов» или «против всех списков кандидатов». Как известно, данное право субъектам РФ предоставлено федеральным законодательством с учетом целесообразности применения этой формы голосования. Как пояснили в парламенте, отсутствие соответствующей графы является фактором, стимулирующим участников избирательных кампаний более качественно и эффективно проводить работу среди избирателей.

Законодатели считают, что это позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, когда выборы признаются несостоявшимися, назначаются повторные, что влечет за собой, в том числе, дополнительные расходы бюджетных средств, а в условиях высокой дотационности бюджетов муниципальных образований это крайне нежелательно. Соответствующие изменения в законодательство внесены уже во всех северокавказских субъектах, за исключением Северной Осетии. Между тем в ходе обсуждения законопроекта представители фракции «Патриоты России» высказались за сохранение в избирательных бюллетенях данной графы. Ранее председатель комитета регионального отделения партии, депутат парламента Виталий Чельдиев назвал надуманными аргументы о том, что избиратели, проголосовав против всех, могут сорвать выборы.

Напомним, что по итогам выборов 2011 года в Госдуму РФ VI созыва от Северной Осетии избрались «единоросс» Махарбек Хадарцев — крупный предприниматель, депутат республиканского парламента, олимпийский чемпион по вольной борьбе и отец десятерых детей, Тамерлан Агузаров — председатель Верховного суда РСО-Алания, сторонник партии «Единая Россия». Депутатами Госдумы РФ также стали первый секретарь Северо-Осетинского рескома КПРФ Казбек Тайсаев и бизнесмен-коммунист Роберт Кочиев.

Поясним, что в настоящее время Северная Осетия имеет в нижней палате федерального парламента три мандата. Махарбек Хадарцев в связи с избранием его в 2014 году главой города Владикавказа, председателем Собрания представителей, сложил свои полномочия и уступил депутатское кресло товарищу по партии Зурабу Макиеву — первому вице-премьеру и полпреду РСО-Алания при президенте России. В июне 2015 года покинул стены Госдумы и ныне покойный Тамерлан Агузаров. Он был назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности руководителя Северной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 2011 года в РСО-Алания «Единая Россия» набрала 68% голосов избирателей, КПРФ — более 21%, «Справедливая Россия» — 6%, ЛДПР — чуть более 2%. Остальные партии не набрали и 1% голосов. Всего в Северной Осетии проголосовало тогда 85% населения — 438 тысяч жителей. В списки избирателей были внесены около 500 тысяч человек. Представители ЛДПР написали жалобу в Центризбирком республики, в которой заявили, что выборы были сфальсифицированы в пользу «Единой России», однако документально не подтвердили доводы, приведенные в поданной в ЦИК жалобе.