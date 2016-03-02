Женева, Швейцария, 2 марта, 2016, 10:52 — ИА Регнум. На Женевском автосалоне 2016 года корейский автопроизводитель SsangYong представил две своих новинки, сообщает издание «Колеса».

autoevolution.com Tivoli XLV

Были показаны удлинённая версия Tivoli XLV и продолжение концепта 2013 года SIV-2.

Tivoli XLV стала на 235мм длиннее, размер её багажника увеличился до 720 литров. Все остальные габариты не изменились. У новинки другие противотуманные фонари и новый рисунок задних огней. Двигатель для машины предусмотрен и бензиновый и дизельный. Оба 1,6-литрового объёма и мощностью 128 и 115 лошадиных сил соответственно.

Для обоих вариантов предусматривается 6-ступенчатая коробка перемены передач, механическая или автоматическая. Автомобиль оснащен рулем с тремя режимами работы (Normal, Comfort и Sport), мультимедийной системой с экраном на 7 дюймов, навигацией Tom-Tom, парктрониками и подушками безопасности.

Гибридный кроссовер SIV-2, с бензиновым турбодвигателем, будет дополнительно оснащен электромотором 10кВт мощности. Серийная версия этого автомобиля может появиться через два года.

Когда эти новинки появятся в России — неизвестно. Принимая во внимание остановку работы на российских заводах компании «Соллерс», СМИ не исключают вероятность ухода SsangYong с российского рынка.