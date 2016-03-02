Санкт-Петербург, 2 марта, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Первый из восьми инновационных поездов «НеВа» в рамках нового контракта будет передан в распоряжение Петербургского метрополитена в марте 2016 года. Контракт предусматривает поставку 48 высокотехнологичных вагонов для Невско-Василеостровской (3-й) линии в срок до июня 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 марта, в управлении по связям с общественностью ОАО «Кировский завод».

metro.spb.ru Поезд «НеВа»

Напомним, ежедневная эксплуатация первого состава из вагонов типа «НеВа» началась на 3-й линии петербургской подземки в октябре 2013 года.

Современные вагоны изготавливаются в цеху совместного предприятия Кировского завода и чешской компании Skoda Transportation. Уровень локализации производства составов «НеВа» будет доведен до 65%.

Как отмечают на Кировском заводе, поезда проекта «НеВа» выполнены из облегченных материалов и оборудованы асинхронными электродвигателями, что экономит до 25% электроэнергии. Составы отличает пониженная шумность и повышенный уровень комфорта для пассажиров.

Помимо инновационных поездов, на Кировском заводе реализуется проект по производству тоннельных эскалаторов нового поколения для метрополитена. Эскалатор ЭТК разработан с учетом пожеланий инженерных служб метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга, имеет 4 наклонных хода. Его цена в среднем на 20% ниже рыночной стоимости эскалаторов других производителей, отмечают на предприятии.