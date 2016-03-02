Горно-Алтайск, 2 марта, 2016, 10:48 — ИА Регнум.

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проверит обстоятельства, связанные с появлением на местных интернет-ресурсах видеозаписи преследования снежного барса двумя неизвестными мужчинами на снегоходах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал природоохранный прокурор Вячеслав Красилов. По его словам, полтора месяца назад эта видеозапись появилась на казахстанских интернет-ресурсах, однако на днях некоторые местные общественные деятели стали утверждать, что ролик снят на территории Сайлюгемского национального парка. Результаты проверки природоохранная прокуратура доведет до сведения общественности.

gorno-altaisk.info Снежный барс

Как пишут местные средства массовой информации, в конце прошлой недели прошло собрание общественности Кош-Агачского района, которое выступает за ликвидацию национального природного парка «Сайлюгемский». Участникам собрания продемонстрировали видеозапись, на которой двое мужчина на снегоходах преследуют снежного барса. Собравшихся убеждали в том, что ролик снят совсем недавно в национальном парке некими браконьерами, которые впоследствии убили животное.

После появления такой информации журналисты обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства записи данного ролика и привлечь злоумышленников к ответственности за браконьерство и жестокое обращение с животными.

«Это видео появилось несколько недель назад, оно снято в Казахстане, — рассказал заместитель директора Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. — Разумеется, оно снято не в Сайлюгемском нацпарке. Говорить можно что угодно, можно показать сцену африканской охоты, а потом написать, что в Сайлюгемском национальном парке убили последнего мамонта».

Известно это видео и другим экологам. «Сотрудники Всемирного фонда дикой природы видели этот ролик. Он появился в сети еще в январе 2016 года с подписью, что видео снято в Казахстане, — рассказывает руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер. — Судя по комментариям снимавших, они встретили ирбиса случайно. К сожалению, люди начали преследовать животное. На видео видно, как ирбис убегает, как ему нелегко идти по высокому снегу, он тяжело дышит».

Редакция сайта zakon. kz утверждает, что ей удалось поговорить с участниками путешествия и в эксклюзивном интервью подробно узнать об их встрече с ирбисом. Экспедиция якобы была организована туристами из Алматы, в выходной день в декабре 2015 года, когда и было снято видео. В целях безопасности животного точное место встречи со снежным барсом туристы решили не разглашать. «Мы не охотники! Выводы о том, что это спланированная охота, является лишь домыслами», — заявили они. Участники путешествия утверждают, что кошка не была напугана и никого вреда животному не причинено. Снежный барс спокойно ушел по своей тропе».

Однако поведение авторов ролика в подавляющем большинстве случаев вызвало возмущение пользователей социальных сетей, которые сочли, что люди фактически издеваются над животным.

Об этой встрече людей с редким животным написали многие казахстанские СМИ, на казахстанских телеканалах вышло несколько сюжетов.

«Очевидно, что видео снято не на Алтае, — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Однако некие манипуляторы решили обмануть местных жителей с тем, чтобы добиться своих политических целей. Один общественный деятель, который «играет» на теме противодействия Сайлюгемскому парку, собирается осенью баллотироваться в Госдуму, и разжечь население такими вот страшилками — в его интересах. Так что жители алтайских сел стали жертвами политических манипуляций с экологическим оттенком».

С другой стороны, говорит эксперт, недовольство местных жителей работой парка возникло не на пустом месте: «Людей возмущала кадровая политика парка, неумение руководства выстраивать отношения с местным сообществом, учитывать его интересы. Так что эта ситуация — когда местные жители с легкостью готовы поверить в откровенный подлог — прямое следствие этих пиар-промахов дирекции особо охраняемой территории».

Национальный парк «Сайлюгемский» был создан в 2010 году с целью сохранения крупнейшей на Алтае группировки снежного барса в долине реки Аргут и крупнейшей трансграничной группировки алтайского горного барана аргали. Территория — 118 380 га. Создание парка было неодобрительно встречено частью населения, которое считает, что охранный режим парка препятствует хозяйственной деятельности местных жителей, в том числе традиционной охоте. В конце прошлого года протесты вызывают планы расширения парка.