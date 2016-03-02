Пекин, 2 марта, 2016, 10:25 — ИА Регнум.

Вторая по величине торговая компания Китая JD.com, занимающаяся продажей товаров через Интернет, сообщила о рекордной прибыли в 2015 г.

hui20.com Сайт JD.com

Согласно данным, опубликованным JD.com, чистая прибыль компании в 2015 г. увеличилась на 58% и составила 171,9 млрд юаней ($26,4 млрд). Совокупная выручка компании в прошлом году составила 181,3 млрд юаней ($27,8 млрд). В период с 2014 Г. по 2015 г. операционные расходы компании возросли с 5 млрд юаней до 9,4 млрд, пишет «Сина синьвэнь».

Объем торговых операций, совершенных через JD.com, составил 462,7 млрд юаней, что на 78% больше, чем в 2014 г. На 71% увеличилось общее количество пользователей сайта JD.com. В 2015 г. услугами компании воспользовались 155 млн человек.

JD.com была основана Ричардом Лю в июле 1998 г. Главный офис компании расположена в Пекине. С 2012 г. компания вышла на международные рынки, запустив англоязычную версию своего вэб-сайта.