Курск, 2 марта, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Курской области прошла совместная тактико-специальная тренировка дивизиона ракетного комплекса «Точка-У» и ракетчиков Западного военного округа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО, в ходе учений спецназ ЗВО отразил нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на дивизион ракетного комплекса «Точка-У».

Пресс-служба Западного военного округа

В учениях были задействованы более 100 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники.

В ходе тренировки ракетный дивизион был якобы поднят по учебной тревоге и получил приказ нанести групповой ракетный удар по командному пункту условного противника. Военнослужащие в сопровождении группы специального назначения выдвинулись на стартовые позиции. В ходе совершения марша на колонну боевой техники напали диверсионно-разведывательные группы противника.

Заняв круговую оборону, спецназ подавил огневые точки условного противника и вывел из-под огня основные силы ракетного дивизиона, а затем заблокировал и уничтожил диверсантов условного противника.

Ракетный дивизион успешно перегрузил габаритно-весовые макеты ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки и запустил снаряды. После этого подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.