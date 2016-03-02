Москва, 2 марта, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утвержден состав комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Счётной палаты, Государственной думы и Совета Федерации, органов исполнительной власти субъектов Федерации, научных и рыбохозяйственных организаций. Возглавил комиссию заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, сообщается на сайте правительства РФ.

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Цель создания комиссии — обеспечение согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке и реализации единой государственной политики в области рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства).

Напомним, решение о создании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса было принято в конце декабря 2015 года.