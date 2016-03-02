Пекин, 2 марта, 2016, 09:47 — ИА Регнум.



car169.com Zotye E200

Официальный представитель китайского автоконцерна Zotye сообщил, что новый двухместный электромобиль Zotye E200 поступит в продажу уже в начале апреля.

Новинка от Zotye оснащена электромотором, мощность которого составляет 82 л.с. Заявленная максимальная скорость-150 км/ч. Дальность хода без подзарядки аккумулятора равна 220 км, пишет «Цичэ чжэи».

Инженеры Zotye постарались сделать салон E200 максимально функциональным. На центральной консоли расположена кнопка аварийной остановки и сенсорный дисплей, с помощью которого ведется управление климат-контролем, навигатором и мультимедийной системой. Цвет салона совпадает с элементами цвета кузова.

Представленный в прошлом году на Шанхайском автосалоне Zotye E200 привлек внимание публики своими компактными размерами. Электромобиль, рассчитанный на 2 человек, обойдется покупателю примерно в 70 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 г. Китай занял первое место по количеству проданных автомобилей с электрическим двигателем. По состоянию на 2016 г. общее количество электромобилей составило 497 тыс.