Москва, 2 марта, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» снижает цены на автомобили LADA Granta и LADA Kalina, сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

1ladagranta.ru LADA Granta

Речь идет о скидке, которая будет действовать с 1 по 31 марта 2016 года. Цена самых дорогих версий LADA Granta и LADA Kalina снизится на 20 тысяч рублей. Снижение коснется и спортивной версии Granta Sport.

Наряду с этим на весь модельный ряд действуют скидки в рамках программы утилизации и льготного лизинга.

Таким образом, самый дорогостоящий седан Granta обойдется покупателям в 493,4 тыс. рублей.

Хэтчбек Lada Kalina в марте с учетом скидки можно будет купить за сумму от 415,5 тыс. рублей до 563,8 тыс. рублей, универсал — от 427,5 до 575,8 тыс. рублей.

Напомним, что две недели назад «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные цены большинства моделей LADA и в среднем машины подорожали на 25 тысяч рублей. Повышение цен тогда не коснулось лишь новинок Lada Vesta и Xray.