Владивосток, 2 марта, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Долговые обязательства перед банками становятся непосильными для многих жителей Приморья, особенно теперь, на фоне экономического кризиса. Коллекторы оказывают моральное давление на должников, предлагают людям быстрые способы найти деньги — «продать почку» или «заняться интим-услугами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Давид Тенирс. Ростовщик

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья накопили самые большие долги по кредитам на Дальнем Востоке. Население края должно банкам 133,6 млрд рублей, из них 43,6 млрд — задолженность по ипотеке. При этом приморцы вовремя не заплатили банкам почти 11 млрд рублей.

Ирина Смирнова(фамилия изменена по просьбе интервьюируемой), жительница Владивостока взяла потребительский кредит, но из-за падения доходов не может делать выплаты банку и стала жертвой ежедневных нападок со стороны коллекторов.

«По прошествии примерно 3 месяцев я в полной мере прочувствовала всю неприятность общения с коллекторами. Звонки по телефону сначала имели характер уговоров. Мои слова, любые объяснения ситуации в моей жизни собеседник как будто не слышал. Вскоре тон звонков стал откровенно угрожающим, вплоть до обещаний физического воздействия на меня. Считаю это просто аморальным, тем более, по отношению к женщине. Посоветовавшись с юристами, я перестала поддерживать эти телефонные разговоры, требуя со стороны банка письменно официального общения», — рассказала должница.

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Со слов должников, в Приморском крае коллекторы не только уговаривают и угрожают, выбивая долги. Они так же дают «дельные» и очень настойчивые советы тем, кто просрочил выплату банкам: рекомендации быстрого заработка, буквально такие как «продать почку» или «заняться интим-услугами».

Между тем, как объясняют юристы, законодательного определения коллекторства пока не существует. Отношения между банками и их частными заемщиками должны регулироваться федеральным законом «О банкротстве физических лиц».

«В соответствии с этим законом выбивать долги нельзя. Здесь должна решать ситуацию сугубо судебная процедура», — пояснил директор юридической группы «Гражданская защита» Денис Житков.

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