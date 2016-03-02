Абакан, 2 марта, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Депутат совета депутатов Аскизского района Хакасии Александр Андреев направил обращение в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В письме депутат-коммунист просит принять делегацию депутатов ряда муниципальных образований Хакасии, чтобы обсудить присоединение этих поселений к Кемеровской области.

ok.ru Часть копии обращения Александра Андреева к губернатору Кузбасса

«Уважаемый Аман Гумирович! Просим Вас, принять делегацию депутатов от муниципальных образований рп. Вершина Теи, рп. Бискамжа, с. Балыкса, с. Бирикчуль Аскизского района Республики Хакасия. Мы представляем интересы таежного населения Аскизского района Республики Хакасия, среди нашего населения остро встал вопрос о присоединении наших поселений в Кемеровскую область. Если раньше это было на уровне разговоров, сейчас после закрытия Тейского рудника люди остались без работы, народ готов провести референдум о присоединении Кемеровской области», — говорится в письме Андреева (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее, копия письма имеется в распоряжении ИА REGNUM).

По словам депутата-коммуниста, глава Аскизского района и глава Хакасии «погрязли в политических играх, а решением социально-экономических проблем региона никто из них не занимается».

«Только занимаются единовременными проектами, как «Аршановский разрез, Марганцевый завод» и т. д., а в целом промышленность, дорожная инфраструктура, горнодобывающая промышленность Республики Хакасия в упадке. Наши руководители своим безразличием к народу, сами подтолкнули население обратиться к Вам. Так как в Кемеровской области социально-экономические программы работают в полном объеме, и для простых людей создаются нормальные условия жизни», — пишет Андреев.

В администрации Кемеровской области ИА REGNUM подтвердили факт получения письма, добавив, что ответ будет направлен адресату в установленные законом сроки.

Как сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM секретарь Хакасского регионального отделения КПРФ Жанна Дектярова, о письме к Тулееву коллеги-коммунисты депутата Александра Андреева в курсе.

«После закрытия Тейского рудника в муниципальных образованиях, о которых говорится в письме, действительно сложилось плачевное положение. Деньги не выделяются, местные власти должным образом не реагируют на сложившиеся проблемы. После неоднократных обращений от местных жителей и общин Шорского народа, товарищ Андреев обратился к Тулееву с просьбой принять делегатов от этих территорий, готовых к проведению референдума. В чем-то я Андреева понимаю, это крик души, порыв, для того чтобы региональная, районная власть обратили внимание на людей. Однако как хакаска, коренная жительница Хакасии, я выступаю исключительно за целостность нашей республики», — сказала Жанна Дектярова.

Председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Совета депутатов Аскизского района Николай Сагалаков к инициативе своего коллеги относится отрицательно. «Рудник закрыли, но там можно развивать другое производство. Финансовое положение ухудшилось, но это не значит, что если они перейдут в Кемеровскую область, им станет лучше жить. Надо развивать регион, а не бегать от проблем. Если так рассуждать, давайте теперь все присоединимся к самому богатому мегаполису — к Москве», — сказал Сагалаков ИА REGNUM.

Хакасский политолог Елена Тышта назвала инициативу Андреева популистским ходом. «Это нереально даже географически. Это чисто популистский ход. Более того, я думаю и Кемеровской области эти поселения не сильно-то и нужны», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Хакасии ранее заявляли, что совместно с федеральным центром прорабатывают вопрос преодоления монопрофильности Абазы и Вершины Теи. В числе ключевых направлений, которые было решено проработать на федеральном уровне, называлось создание на территории Абазы и Вершины Теи дополнительных производств, которые будут работать на особых условиях.

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Напомним, летом прошлого года в Хакасии прошли акции протеста горняков Вершины Теи и Абазы. Они требовали выплаты долгов по зарплате и полного запуска рудника в работу.

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Добавим, в декабре 2015 года жительница Алтайского края разместила в интернете петицию, в которой содержалось обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить Алтайский край к Кемеровской области. В качестве причины назывались «низкий уровень жизни и неэффективная работа губернатора Александра Карлина».