Москва, 2 марта, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова заявила журналистам перед заседанием Пресненского суда 2 марта, что осознает свою вину. Помимо заявлений о раскаянии, подозреваемая охотно позирует перед камерами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гюльчехра Бобокулова в зале судебных заседаний

Заседание суда по вопросу об избрании меры пресечения Бобокуловой, назначенное на 9:30 утра 2 марта, еще не началось. В зал суда подозреваемую провели лишь в 10:07.

Журналисты сразу выстроились в ряд, выкрикивая вопросы подозреваемой. На вопрос «осознаете ли вы свою вину», Бобокулова ответила: «Да». Также утвердительно она ответила и на вопрос о том, раскаивается ли в совершенном преступлении. Побудительными причинами чудовищного преступления («Почему вы это сделали?») Бобокулова назвала указание «сверху». «Аллах приказал», — заявила она.

Стоит отметить, как стало известно ранее, подозреваемая проходила несколько курсов лечения от шизофрении. Заболевание у Бобокуловой диагностировали в 1999 году в Узбекистане.

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В коридоре суда собралось уже порядка 100 журналистов. Корреспондентов свободно пускают для фото подозреваемой, и Бобокулова охотно позирует перед камерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 2 марта в Пресненский суд Москвы доставлена гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, подозреваемая в убийстве четырехлетней девочки. Задержанную быстро ввели в здание суда в сопровождении сотрудников полиции.

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Напомним, утром 29 февраля при тушении пожара в квартире на северо-западе столицы спасатели обнаружили обезглавленное тело четырехлетней девочки. Позднее у станции метро «Октябрьское поле» по подозрению в совершении жестокого преступления полицейские задержали Бобокулову, работающую няней ребенка. Женщина держала в руках голову погибшего ребенка.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Заседание суда по вопросу об избрании меры пресечения Бобокуловой назначено 2 марта в 9:30.

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