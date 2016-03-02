Нью-Йорк, США, 2 марта, 2016, 08:58 — ИА Регнум. США решили прибегнуть к культурной дипломатии с целью продвижения прав секс-меньшинств в ООН, пригласив 15 послов ООН, в том числе России, Габона и Намибии, на лесбийский мюзикл, идущий на Бродвее, сообщает Reuters.

multibazar.ru Бродвей

Как отметила посол США в ООН Саманта Пауэр, мюзикл «Fun Home» «точно передает проблемы, которые испытывают представители ЛГБТИ-движения (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) каждый день по всему миру».

«Спасибо вам за то, что показали все убедительнее, чем могут резолюции и заявления», — поблагодарила Пауэер труппу после представления 1 марта.

По данным миссии США, на постановке также присутствовали послы из стран ЕС, Австралии, Колумбии, Коста-Рики, Хорватии, Сальвадора, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Уругвая и Вьетнама.

Напомним, в 2014 году генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что организация признает все однополые браки своего персонала, благодаря чему они будут пользоваться привилегиями ООН.

Против данного шага выступила Россия и ряд других стран, таких как Саудовская Аравия, Китай, Иран, Индия, Египет, Пакистан и многих других.