Москва, 2 марта, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжает ползти вверх, а наступление марта может стать дополнительным фактором поддержки для актива. История за последние 30 лет показывает, что цены на нефть в этом месяце росли, в среднем, на 3,6%. И пока динамика нефти подтверждает вероятность следования долгосрочному тренду, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

goodfon.ru Нефтяные вышки

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«Остается вопрос — на какой отметке она остановится. Большинство компаний при текущих условиях переходят в режим «гибернации», однако, вероятно, ненадолго. Представители сланцевой индустрии заявили, что готовы возобновить добычу при условии, что цены вернутся выше 40−45 долл./барр. Это говорит о том, что если Brent и подтвердит выход из месячного диапазона, ее новая торговая территория будет ограничиваться максимум 45 долл./барр.», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта цены на нефть снижаются на данных от API по запасам сырья. Так, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 36,73 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась до 34,05 доллара за баррель.