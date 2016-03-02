Москва, 2 марта, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Начало весны прошло очень позитивно для USD/RUB. Пара достигала отметки 73,16 в течение дня, благодаря позитивной динамике нефти и положительным результатам переговоров в Кремле, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

Читайте также: «У рубля надежда на Путина»

«Весна для рубля в большинстве случаев несла позитив. Несмотря на то, что российская валюта уже несколько лет переживает не лучшие времена, все равно за последние 15 лет можно отметить явно выраженный тренд — рубль укрепляется в период с февраля по апрель, что совпадает и с позитивной динамикой нефти в этот же период. В среднем, месячный прирост составляет около 1%, однако в 2015 году в связи с более мощными коррекционными движениями укрепление составило 5,8%. Таким образом, не стоит исключать, что в этом марте пара USD/RUB вернется к отметке 70,5», — полагает эксперт.

Читайте также: «Если Brent прорвется выше $40, доллар может уйти ниже 70 рублей»

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта восемь крупных нефтегазовых компаний попросили президента России Владимира Путина сохранить стабильную действующую налоговую систему для отрасли, а также согласились с идеей заморозки добычи нефти на уровне января 2016 года для соблюдения договоренностей со странами ОПЕК.

Добавим, по данным Центробанка, официальный курс доллара на 2 марта составляет 74,0536 руб. Курс евро к рублю снизился на 2,57 руб. — до 80,53 рубля. Цена нефти марки Brent — $36,63.