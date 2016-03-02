Вашингтон, 2 марта, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Дональд Трамп опередил соперников-республиканцев в шести штатах на первичных выборах в «супервторник». У демократов Хиллари Клинтон также победила в ключевых штатах — в Техасе и Вирджинии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я — объединитель. Когда мы покончим с праймериз, я буду охотиться за одним человеком — Хиллари Клинтон», — заявил Трамп. По его словам, Клинтон нечего предложить гражданам США, т.к. она уже слишком давно в политике.

Также Трамп поздравил соперника по предвыборной гонке среди республиканцев Теда Круза, который выиграл праймериз в Техасе и Оклахоме.

По данным The Washington Post, на праймериз в Алабаме Трамп получил 44% голосов, а Тед Круз — 21%. Трамп также обошел Круза в Арканзасе — 34% против 30%, Теннеси — 39% против 25%, Джорджии — 40% против 24%. У демократов экс-госсекретарь Хиллари Клинтон также одержала победу в шести штатах. Ее конкурент Берни Сандерс смог обогнать ее на праймериз в Вермонте, Оклахоме и Колорадо. В Алабаме, Джорджии, Арканзасе, Техасе, Тенниси, Вирджинии Клинтон набрала свыше 60% голосов. Она также лидирует в Массачусетсе.

До «супервторника» Трамп уже заручился поддержкой 82 делегатов. На втором месте — Тед Круз — 17 делегатов, далее следует сенатор от Флориды Марко Рубио — 16.

У демократов на кону в «супервторник» голоса 859 делегатов.