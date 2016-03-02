Москва, 2 марта, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Правительство России выделило из федерального бюджета субсидии в размере 3,47 млрд рублей на гранты в сфере развития семейных животноводческих ферм. Средства распределены между 74 субъектами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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Распоряжение №320-р подписано 27 февраля 2016 года. «Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 24 февраля 2016 года», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что выделенные из бюджета средства распределяются правительством согласно правилам, утверждённым постановлением правительства от 28 февраля 2012 года. Насколько эффективно используются выделенные субсидии, каждый год оценивает Минсельхоз РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжением №319-р от 27 февраля 2016 года правительство России выделило субсидии в размере 3,9 млрд рублей на предоставление грантов в сфере создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на единовременную помощь начинающим фермерам. Субсидии распределены правительством между бюджетами 79 субъектов РФ.