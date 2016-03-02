Ученые: Электронные сигареты гораздо вреднее обычных
Пекин, 2 марта, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Китайские ученые изучили влияние электронных сигарет на человека и пришли к выводу, что в них содержится гораздо больше вредных веществ, чем в обычных, сообщает Daily Mail.
Сотрудники Гонконгского баптистского университета подвергли анализу 13 видов электронных сигарет, популярных в настоящее время. Ими были обнаружены формальдегиды и полицикличные ароматические гидрокарбонаты, оказывающие вредное воздействие на организм человека.
Кроме того, в них были обнаружены токсины, способствующие раковым заболеваниям и бесплодию, нарушающие работу щитовидной железы и губительно воздействующие на развитие и формирование плода.
Авторы исследования призывают немедленно ввести категорический запрет на продажу электронных сигарет. Ведь на упаковках электронных сигарет нет даже тех предупреждений о вреде для здоровья, которые обязательны для пачек обычных сигарет.
На данный момент электронные сигареты запрещены в 16 странах мира, в частности в Бразилии, Таиланде и Сингапуре.