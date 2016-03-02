Киев, 2 марта, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Экономике Украины грозят катастрофические последствия из-за блокировки российских грузовиков на территории страны. Об этом заявил глава департамента автотранспорта Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмель в эфире «Громадьске ТВ».

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«Для Украины это катастрофическая ситуация, поскольку мы — транзитное государство, у нас огромная часть экономики зависит от транзита», — говорит он.

Хмель также добавил, что блокировка российских фур может сильно «ударить» по имиджу Украины в странах Европы.

Напомним, представители Украины и России ранее достигли договоренностей о взаимном разблокировании транзита грузов. Однако в националистической партии «Свобода» и других националистических организациях почти сразу заявили о намерении продолжать блокаду российских фур.

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