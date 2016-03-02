Джизре, Турция, 2 марта, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Турция отменила 2 марта 24-часовой комендантский час, введенный в преимущественно курдском городе Джизре, сообщает Associated Press.

fa.shafaqna.com Турецкие солдаты

Комендантский час был отменен в 5:00 по местному времени, благодаря чему жители могут вернуться в свои дома впервые с 14 декабря, когда он был введен для борьбы со сторонниками Рабочей партии Курдистана (РПК).

Тем не менее комендантский час не отменяется полностью, он будет по-прежнему действовать с 19:30 до 5:00 по местному времени.

Напомним, с декабря 2015 года турецкие силовики проводили военную операцию против курдских активистов на юго-востоке страны. Комендантский час был объявлен в ряде населенных пунктов, в частности, в районе Сур города Диярбакыр, Джизре и Силопи (провинция Ширнак), а также в Нусайбине и Даргечите (провинция Мардин).

О завершении операции против сторонников РПК было объявлено 11 февраля.