Пекин, 2 марта, 2016, 07:17 — ИА Регнум.



cnpe-bsem.com Строительство АЭС

К 2030 г. Китай построит 30 атомных энергоблоков в странах-участницах проекта Пояса экономического развития Шелкового пути. Об этом заявил президент китайской энергетической компании China National Nuclear Corp. (CNNC) Сунь Цинь.

«CNNC уже достигла двухсторонних соглашений о сотрудничестве в области ядерной энергетики с рядом стран, в том числе с Аргентиной, Бразилией, Египтом, Великобританией и Францией», — сообщил Сунь Цинь. Как отметил глава компании, более 70 стран мира в настоящий момент разрабатывают собственные ядерные энергетические проекты.

China National Nuclear Corp. активно сотрудничает с компетентными органами и предприятиями стран-участниц проекта нового Шелкового пути с целью оказания содействия в локализации технологий мирного атома, пишет «Жэньминь жибао».

В настоящее время в Китае построено 30 атомных энергоблоков, суммарная мощность которых достигает 28 ГВт. Еще 24 энергоблока находятся в стадии строительства.