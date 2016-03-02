Вашингтон, 2 марта, 2016, 07:13 — ИА Регнум. США и их союзники по Североатлантическому альянсу повышают боеготовность войск на случай конфликта с Россией в Европе, заявил главком Объединёнными вооружёнными силами блока в Европе американский генерал Филип Бридлав.

hqwallpapers.ru NATO

Он отметил, что сейчас европейский регион подвергается опасности с двух сторон: с востока ЕС угрожает Москва, а с юга — «Исламское государство» (ИГИЛ — запрещена в РФ), передает РСН.

Ранее Бридлав заявил, что США готовы «сражаться и победить» Россию в Европе, если будет необходимо. В Минобороны РФ в ответ заметили, что «на протяжении последних двух лет трудно найти кого-то еще, способного сравниться по накалу русофобской истерики с нынешним командующим войсками США в Европе генералом Филипом Бридлавом».

Добавим, что российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают приближение войск НАТО к своей территории как угрозу безопасности.

4 февраля представитель МИД РФ Андрей Келин заявил, что страна ответит «компенсирующими мерами» на расширение военного присутствия США в Европе.