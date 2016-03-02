Вашингтон, 2 марта, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Минобороны США заключило контракт с двумя американскими компаниями на производство управляемых противобункерных бомб BLU-109 с целью их поставки вооружённым силам Турции. Об этом сообщает издание Defence News со ссылкой на представителя Минобороны Турции.

kunsan.af.mil Blu-109

Точные объёмы поставок на называются, однако известно, что общая сума заключённых контрактов составляет около 683 млн долларов США.

В роли поставщиков вооружения выступят компании Ellwood National Forge и General Dynamics Ordnance & Tactical Systems. Закупка будет производиться в рамках программы экспорта вооружений.

Турецкая сторона ожидает завершения поставок не позднее 2020 года.