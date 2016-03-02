Пекин, 2 марта, 2016, 05:50 — ИА Регнум.



yndaily.yunnan.cn Армия КНР

Китайская газета «Наньцзао жибао» ссылаясь на анонимный источник в НОАК сообщила, что в 2016 г. военный бюджет Китая может быть увеличен на рекордные 20％.

Как считают специалисты, возможное увеличение бюджета вызвано реструктуризацией китайской армии, а также нарастанием напряженности в регионе.

Власти КНР обнародуют военный бюджет на 2016 г. на IV сессии 12 Национального народного конгресса, которая начнется в Пекине 5 марта.

В прошлом году бюджет, выделенный НОАК, увеличился на 10％ и составил 886,8 млрд юаней ($135,27 млрд). Для сравнения, в том же году военный бюджет США был равен $500 млрд, пишет «Наньцзао жибао».

По мнению военный аналитиков, выделенные деньги пойдут в первую очередь на компенсации и выплаты сокращенным военнослужащим. Как ранее сообщало ИА «Синьхуа», к концу 2017 г. общее количество сокращенных военнослужащих составит около 300 тыс. человек.

«Сокращение числа военнослужащих не всегда означает сокращение военного бюджета», — сообщил военный аналитик У Айлин.

Эксперт добавил, что в будущий бюджет заложены возможные траты, вызванные нарастанием напряженности в акватории Южно-Китайского моря.

Власти КНР неоднократно заявляли, что Китай оставляет за собой право размещения вооружения на территории спорных островов в качестве «исключительно оборонительных мер, не направленных на милитаризацию региона или эскалацию конфликта».