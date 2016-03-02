Вашингтон, 2 марта, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США, миллиардер Дональд Трамп лидирует на праймериз среди республиканцев в американских штатах Алабама, Массачусетс и Теннесси. Такие данные приводит телеканал CNN на основе собственных опросов на выходе с избирательных участков.

venturebeat.com Праймериз

Соперник Дональда Трампа по республиканской партии сенатор Тед Круз обходит его в штате Оклахома.

На праймериз среди демократов в Алабаме, Массачусетсе и Теннесси, согласно опросу, одерживает победу экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Он же лидирует на праймериз на Американском Самоа. Данные, полученные с участков в Оклахоме, пока не позволяют составить прогноз.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп и Хиллари Клинтон также лидируют на праймериз в штатах Вирджиния и Джорджия.

Напомним, 1 марта начался важнейший этап предвыборной гонки в США, именуемый «супервторником». Собрания партийных активистов (кокусы) и первичные выборы (праймериз) проходят в 12 штатах.

По итогам «супервторника» избираются делегаты-выборщики от штатов, которые затем будут участвовать в съезде по выбору кандидатов в президенты от партий. В «супервторник» выбирается больше делегатов, чем в любой другой день предвыборной кампании, поэтому для кандидатов в президенты победа в этот день очень важна.

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