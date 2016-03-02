Пекин, 2 марта, 2016, 04:34 — ИА Регнум.



tieba.baidu.com Чанъэ-3

Китайский лунный модуль Чанъэ-3 установил новый рекорд по длительности работы на поверхности Луны. Чанъэ-3 успешно передает данные ученым из КНР уже более 2 лет.

Зонд превысил срок эксплуатации на 15 месяцев с момента посадки на поверхность Луны 14 декабря 2013 г. Еще ни одному космическому аппарату не удавалось работать на Луне столь продолжительное время.

«Чанъэ-3 продолжит изучение лунной поверхности. Телескоп и геодезические приборы модуля работают в штатном режиме», — сообщил главный научный сотрудник программы Чанъэ-3 Е Пэйцзянь.

18 февраля Государственное управление по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны КНР сообщило, что Чанъэ-3 успешно перенес 27 лунную ночь.

«В настоящее время из-за механического повреждения солнечных батарей луноход Юйту неподвижен, однако это не мешает ему собирать и посылать данные на Землю», — отметил китайский ученый.

Е Пэйцзянь заявил, что в ближайшее время КНР запустит спутник ретрансляции данных для обеспечения связи между Землей и лунным модулем во время экспедиции на темной стороне Луны, которая запланирована на 2018 г., пишет «Чжунго жибао».

В 2007 г. Китай начал изучение поверхности Луны, запустив первый лунный модуль Чанъэ-1. В 2013 г. Чанъэ-3 успешно приземлился на Луне, таким образом Китай стал третьей страной, после США и СССР, которой удалось доставить космический аппарат на лунную поверхность.