Якутск, 2 марта, 2016, 04:56 — ИА Регнум. В отделение пенсионного фонда в республике Саха (Якутия) по данным на 1 февраля 2016 года с просьбой выдать деньги из средств материнского капитала обратились 15 тысяч 272 семьи. Из них одобрение на выдачу средств, а затем и деньги получили 14 719 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фонда.

www.komus.ru 1250 1.jpg Детектор банкнот.

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«В течение 2015 года территориальные органы ПФР в районах республики Саха (Яктиуя) и в городе Якутск приняли 14 744 заявления на единовременную выплату за счет средств материнского капитала», — пояснили также в пенсионном фонде региона.

Отметим, что заявления будут приниматься пенсионными фондами регионов до 31 марта 2016 года. Выплаты в размере не более 20 тысяч рублей семьи могут потратить по своему усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, дающий право получить 20 тысяч рублей из средств материнского капитала, был внесен в Госдуму РФ 17 марта 2015 года. Гражданам, использовавшим часть маткапитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) или формирование накопительной части трудовой пенсии, законопроектом предусматривается возможность получения в виде единовременной выплаты оставшейся части средств сертификата в размере реального остатка, не превышающего 20 тыс. рублей.

«Предлагаемая мера дополнительной финансовой поддержки семей, имеющих двух и более детей, является антикризисной мерой в условиях неустойчивой социально-экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации, и направлена на повышение социальной защищенности проживающих на территории Российской Федерации семей с детьми», — отмечали тогда в правительстве.