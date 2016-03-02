Вашингтон, 2 марта, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон одерживает победу на праймериз среди демократов в американских штатах Вирджиния и Джорджия. Такие данные приводит телеканал CNN на основе собственных опросов на выходе с избирательных участков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Главный конкурент бывшей первой леди сенатор Берни Сандерс, как сообщается, лидирует в своём родном штате Вермонт.

На праймериз среди республиканцев в Вирджинии и Джорджии, согласно опросу. лидирует миллиардер Дональд Трамп.

Напомним, 1 марта начался важнейший этап предвыборной гонки в США, именуемый «супервторником». Собрания партийных активистов (кокусы) и первичные выборы (праймериз) проходят в 12 штатах.

По итогам «супервторника» избираются делегаты-выборщики от штатов, которые затем будут участвовать в съезде по выбору кандидатов в президенты от партий. В «супервторник» выбирается больше делегатов, чем в любой другой день предвыборной кампании, поэтому для кандидатов в президенты победа в этот день очень важна.

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