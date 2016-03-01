Бухарест, 2 марта, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Румыния и Молдавия создали Консультативный совет в области СМИ, главной целью которого является противодействие «российской пропаганде» в Молдавии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Румынии, совет создан по инициативе румынского правительства и призван способствовать созданию общего информационного пространства двух стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На состоявшемся в Бухаресте первом заседании совета министр-делегат по связям с румынской диаспорой Дан Стоенеску заявил, что в Молдавию будут поставляться новости из Румынии, чтобы «показать не искаженные антиевропейскими силами реалии Румынии и Европейского союза». «От создания такого единого информационного пространства выиграют в том числе и русскоязычные граждане Республики Молдова. Мы позаботимся о том, чтобы у русскоязычной аудитории был доступ к объективной информации на их родном языке», — сказал румынский чиновник.

Присутствовавший на мероприятии посол Молдавии в Бухаресте Михай Грибинча заявил, что румынские СМИ должны «перейти Прут». «Считаю это важным, потому что в информационном пространстве Молдавии доминируют российские СМИ. Они занимаются откровенной пропагандой, которая не менее опасна для безопасности государства, как российские вооруженные формирования, размещенные в Приднестровье», — добавил дипломат.

В состав совета вошли представители СМИ, а также эксперты в области коммуникации из обеих стран. Возглавил совет бывший пресс-секретарь президента Молдавии Влад Цуркану. Как ожидается, совет будет поочередно собираться в Бухаресте и в Кишиневе.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.