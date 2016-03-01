Вашингтон, 2 марта, 2016, 02:22 — ИА Регнум. Компания SpaceX отменила ранее уже трижды переносившийся запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи SES-9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своём микроблоге в Twitter.

nasa.gov Мыс Канаверал

«Откладываем запуск на пятницу (4 марта) из-за усиления высотного ветра», — написал Илон Маск.

Как передавало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя с космическим аппаратом был запланирован на 24 февраля, однако старт неоднократно откладывался. Причинами задержек назывались неблагоприятные погодные условия, необходимость охладить ракетное топливо, а также техническая неисправность, подробностей о которой не приводилось.

Напомним, что вывод на орбиту спутника связи SES-9 первоначально планировалось осуществить ещё в середине минувшего года, однако он был отложен после взрыва ракеты Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon, который должен был доставить груз на МКС.