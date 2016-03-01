Нью-Йорк, США, 2 марта, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Американская сторона, выступившая инициатором резолюции Совета безопасности ООН о расширении санкций против КНДР, учла в проекте ряд предложенных Россией поправок. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

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«У нас были некоторые вопросы, которые нас беспокоили. Мы обсудили их с американской делегацией. Думаю, они уладили некоторые из наших озабоченностей», — приводит словам постпреда РИА Новости.

Чуркин также отметил, что подготовленный США проект «не идеален на 100%», но это резолюция, которую Совету безопасности ООН «нужно принять из-за опредёленных вызовов со стороны КНДР».

Как передавало ИА REGNUM, Совет безопасности ООН ранее отложил до среды, 2 марта, голосование по проекту резолюции в ответ на последние ядерные испытания и недавний запуск баллистической ракеты в КНДР. Сообщалось, что голосование отложено по просьбе российской стороны, которая запросила дополнительное время для анализа документа.