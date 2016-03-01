Париж, 2 марта, 2016, 00:59 — ИА Регнум. В окрестностях французского города Кале продолжаются беспорядки, вызванные сносом стихийного лагеря «Джунгли». Проживавшие в лагере мигранты в знак протеста начали поджигать свои жилища, передаёт «Русская служба новостей».

piter.tv Джунггли Калле горят

Как заявляют волонтёры, обитатели стихийного поселения вблизи портового города решили сами уничтожить свои дома прежде, чем это сделает полиция.

По некоторым данным, в южной части лагеря проживают до 1000 мигрантов, в северной зоне в настоящее время остаются до 3,5 тысячи беженцев.

Как передавало ИА REGNUM, французские власти 29 февраля приступили к сносу палаточного лагеря «Джунгли», в котором проживали мигранты, пытающиеся добраться до Великобритании. Это вылилось в массовые беспорядки и столкновения мигрантов с полицией.