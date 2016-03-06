Москва, 6 марта, 2016, 21:51 — ИА Регнум.



biblia.co.il Тридцать серебреников

Вешая на шею страны экологическое ярмо, правительственные либералы поддержали антироссийские санкции США и ЕС; то есть заявили о себе, что они — пятая колонна, внутренние враги России. У страны — свои национальные интересы, а у них — свои, личные, и с жизнью страны мало совместимые.

Наши правительственные «либералы» знают только один ход. Но не e2-e4, как у классиков, другой: не знаешь, что делать — переводить всё на коммерческую основу, чтобы «невидимая рука рынка»… ну, вы знаете — сама всё сделала. Вот и вопросы экологии еще в «благословенные 90-е» перевели в коммерческое русло. Что из этого получилось, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Возможно, «невидимая рука» бы всё и сделала как надо — если бы ей дали. Но не дали!

Потому что правительственные либералы, которые сели на раздачу, были «в доле» не с собственным народом и страной, а с Западом, который платил им гранты, то есть бабки. А они на эти бабки жили и живут, продавая Родину оптом и в розницу.

В результате — Россия стоит перед перспективой подписать Парижское климатическое соглашение, которое прямо противоречит национальным интересам. И потому, что мы понесем колоссальные экономические потери, и потому, что мы будем вынуждены сворачивать свою промышленность. Ведь хорошо известно, что при нынешнем промышленном технологическом укладе (говорится же с высоких трибун о необходимости реиндустриализации!) антропогенные выбросы прямо пропорциональны развитию. Есть выбросы — есть развитие, нет — и развития нет!

Знаете, когда это стало окончательно ясно? Когда Запад ввел против нас санкции, наплевав на любые правила ВТО. А наши западники — Бедрицкий, Шаманов, Донской, чиновники МЭР и прочие либероиды — продолжили поддерживать «климатический процесс» вместо того, чтобы сделать выводы из самого факта санкций и озаботиться национальными интересами. Некоторые из них в верноподданническом экстазе перед западными хозяевами до такого договорились, что у нас леса-де «старые», и углекислоту они не поглощают, а якобы «…выбрасывают». Школьный курс ботаники позабыли, урок про фотосинтез, в результате которого CO2 производиться не может — только кислород!

Почему-то все видят странных бедолаг, бегающих по городам и весям России с лозунгами «Не забудем, не простим!», и никто не замечает настоящую пятую колонну, которая сидит не где-нибудь под лавкой, а в самой российской власти и спокойно продает интересы государства.

Подробности читайте здесь: Климат, парниковые газы, углеродный налог, ложь и продажа России

Все статьи автора: Владимир Павленко