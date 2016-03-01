Тегеран, 2 марта, 2016, 00:20 — ИА Регнум. 14 женщин прошли в парламент Ирана по итогам первого тура голосования, который состоялся 26 февраля. Об этом сообщает французская Le Monde. Во втором туре их представительство в законодательном органе ИРИ может увеличиться до 20.

alarabiya.net Выборы в Иране

До настоящего времени рекордными с точки зрения прохождения женщин в парламент были выборы 1996 года. Le Monde связывает успех прекрасной половины иранского общества с усилением либеральных реформаторов во главе с президентом Хасаном Рухани, который теснит позиции консерваторов на фоне отмены экономических санкций.

Вот как комментирует ситуацию представительница реформаторов Парване Салахшури (Salahshouri): «Мы хотим изменений, расширения возможностей для женщин и молодежи. Самые главные проблемы женщин — отсутствие права на развод, высокий процент безработицы и домашнее насилие».

В первом туре голосования 83 кресла завоевали реформаторы, 78 — консерваторы. 60 избранных депутатов позиционируют себя в качестве независимых, а оставшиеся 5 получили свои мандаты от религиозных меньшинств. Общее количество мест в национальном парламенте Ирана — 290. 64 кресла остаются вакантными. Их обладателей определит второй тур голосования, который состоится в апреле.