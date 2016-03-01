Тегеран, 1 марта, 2016, 23:24 — ИА Регнум. В феврале 2016 года Иран увеличил экспорт нефти на 30%. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV со ссылкой на министра нефти ИРИ Биджана Зангане.

vestifinance.ru Добыча нефти

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт нефти увеличился на 400 тысяч баррелей в сутки», — заявил глава ведомства. Сюда входит и производство газового конденсата.

Таким образом, с момента подписания ядерного соглашения (14 июля 2015 года) совокупный экспорт черного золота из Ирана вырос до 1,75 млн баррелей в сутки. К 1 марта 2016 года исламская республика вышла на ежедневный объем производства в 3,2 млн баррелей. Ранее эта цифра равнялась 2,8 млн баррелей.

Зангане обещает увеличить производство нефти еще на 500 тыс. баррелей (в сутки), как только с Тегерана будут сняты все экономические санкции, которые ранее препятствовали иранцам реализовывать ежедневно более 1 млн баррелей. По данным Национальной иранской нефтяной компании, в феврале ИРИ удалось единовременно отгрузить в страны ЕС до 7 млн баррелей.

Крупнейшим покупателем иранской нефти является Китай с 500 тыс. баррелей. Позиции в ИРИ наращивает и Южная Корея, которая вышла на 100 тыс. баррелей в сутки. Зангане не исключает, что Сеул удвоит эту цифру в ближайшее время. До ввода санкций в 2012 году корейцы покупали у Ирана до 230,769 баррелей в сутки.