Париж, 1 марта, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Франция не намерена исключать Рабочую партию Курдистана (РПК) из единого списка террористических организаций стран ЕС. Об этом сообщает турецкое консервативное издание Daily Sabah со ссылкой на источник в дипломатических кругах Пятой республики.

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По словам официального представителя Кэ д'Орсе (Quai d'Orsay — МИД Франции) Ромена Надаля, Париж осуждает вооруженное противостояние курдских боевиков с турецкой армией, которое развернулось в юго-восточных вилайетах страны с 22 июля.

Тем не менее французские СМИ активно поддерживают борьбу курдов против ИГИЛ. 1 марта на телеканале LCP показали документальный фильм Паскаля Бурго (Bourgaux) «Женщины против ИГИЛ» (Femmes contre Daech), который повествует о борьбе женских отрядов Пешмерга с террористами в сирийском Кобани.

Турецкий Курдистан окунулся в омут гибридной войны. Количество погибших сотрудников сил безопасности уже перевалило за 280 человек.

Газета Hurriyet Daily News уточняет, что 1 марта ВС Турции осуществили обыски в 2300 домах города Идиль (провинция Ширнак). Силовики обнаружили тайный тоннель, через который курдские ополченцы могли передвигаться в радиусе 12 домов.

На пресс-конференции в Диярбакыре губернатор одноименной провинции Хусеин Аксой (Hüseyin Aksoy) заявил, что армия взяла под контроль 98% проблемных зон, где ранее преобладали ополченцы РПК. «Нам удалось ликвидировать окопы, обезвредить 271 самодельное взрывное устройство и убрать множество баррикад», — отметил он.