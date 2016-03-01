Воркута, Коми, 1 марта, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на угольной шахте «Северная» под Воркутой. Этот взрыв стал уже шестым по счету. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Коми.

Шахта

Сообщается, что датчики зафиксировали очередной взрыв в аварийной зоне шахты. Информацию о шестом взрыве подтверждают данные робототехники МЧС, которая применяется для мониторинга ситуации в шахте.

Напомним, авария на угольной шахте «Северная» произошла25 февраля. На глубине 780 метров произошел внезапный выброс метана и два взрыва, которые привели к обрушению породы. О гибели четырех горняков стало известно сразу, ещё 26 числились пропавшими без вести. На поверхность удалось эвакуировать 80 шахтеров.

Начались поисково-спасательные работы. Однако 28 февраля произошел третий взрыв, в результате которого погибли пять спасателей и один сотрудник шахты. Оперативный штаб принял решение прекратить спасательные работы в виду их бессмысленности — условия в аварийном участке шахты таковы, что выжить там никто не мог.

В итоге число погибших возросло до 36 человек.

После прекращения спасательных работ встал вопрос о дальнейшей судьбе шахты. Её или затопят, или изолируют и закачают азот, чтобы прекратить подземное горение.