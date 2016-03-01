Ереван, 1 марта, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян подписал 1 марта указ о реорганизации Министерства финансов.

Photolure Министр финансов Армении Гагик Хачатрян

Согласно документу, который опубликован на сайте президента, министерство финансов реорганизуется путем отделения от ведомства Комитета по госдоходам при правительстве Армении.

Также устанавливается, что руководителем предусмотренных законами таможенных и налоговых структур является председатель Комитета по госдоходам. Правительство Армении в месячный срок должно принять исходящие из указа решения.

Комитет по госдоходам Армении был объединён с Минфином в апреле 2014 г. Начальник комитета Гагик Хачатрян был назначен министром финансов.

Армянская прессa уже писала о том, что в ближайшее время министерство финансов Армении будет реорганизовано. По информации армянских СМИ, после этого новым министром финансов будет назначен нынешний вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян. Последний уже занимал кресло министра финансов с июня 2012 года по май 2013-го. А руководителем Комитета по госдоходам после его отделения от Минфина, вероятнее всего, станет глава Контрольной службы при президенте Армении Ованнес Овсепян. «Пока неизвестно, на какую должность переведут нынешнего министра финансов Гагика Хачатряна. Не исключено, что он также пополнит список советников Сержа Саргсяна, став уже 9-ым», — писала 1 марта газета «Жоховурд».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 февраля президент Армении Серж Саргсян снял с должности министра энергетики и природных ресурсов Ерванда Захаряна, а другим указом назначил на эту должность бывшего заместителя главы Контрольной палаты Левона Еоляна.

24 февраля, в рамках политического сотрудничества между правящей Республиканской партией Армении и партией «Дашнакцутюн» министерство территориального управления и по чрезвычайным ситуациям Армении было разделено на 2 ведомства: Министерство территориального управления и развития и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В рамках того же сотрудничества, 24 февраля посты министра образования, министра экономики, а также министра территориального управления и развития были переданы дашнакам.