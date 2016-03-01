Вашингтон, 1 марта, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО (ОВС) в Европе, командующий Вооружёнными силами США в Европе генерал Филип Бридлав обвинил Российскую Федерацию в использовании в Сирии оружия «не отличающегося высокой точностью». Об этом генерал заявил сегодня, 1 марта, на слушания в сенате Конгресса США.

thierry ehrmann Филип Бридлав (рисунок)

Бридлав заявил, что американские военные якобы фиксируют использование в Сирии российскими военными вооружения, не отличающегося высокой степенью точности. «Процент высокоточного оружия очень мал», — подчеркнул генерал.

На основе этого ничем не подкрепленного заявления Бридлав сделал вывод, что именно российские бомбардировки приводят к образованию большого потока беженцев из районов, которые подвергаются бомбардировкам.

Развивая свою мысль дальше, генерал заявил, что именно Россия и Асад вместе намерено превращают миграцию в оружие, пытаясь сломить европейские структуры и европейскую решимость.

Напомним, министерство обороны Российской Федерации не раз предоставляло самой широкой общественности информацию о всех российских авиаударах в Сирии.

Воздушно-космические силы РФ никогда не совершали авиаударов по гражданским объектам в Сирии, в отличии от ВВС американских. Все удары ВКС РФ наносятся после проведения воздушной разведки и уточнения данных, полученных от штаба сирийской армии.

Министерство иностранных дел Российской Федерации также указывало, что кризис с беженцами в Европе начался задолго до начала российской военной операции в Сирии.