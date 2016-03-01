Симферополь, 1 марта, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Законопроект «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия» внесла в Госсовет Крыма прокурор республики Наталья Поклонская. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета РК, депутаты рассмотрят проект документа на заседании 23 марта.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Законопроект призван регулировать отношения в сфере противодействия коррупции. Новый документ устанавливает порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия. Такие решения смогут принимать глава Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым и избирательная комиссия Республики Крым, пояснили в пресс-службе.

Сегодня же в Госсовете Крыма обсуждались вопросы, связанные с регулированием работы власти на местах.

Как отмечалось в связи с ЧП в Бахчисарае, где по подозрению в рейдерстве были задержаны глава администрации города и председатель горсовета, специальная парламентская комиссия проанализирует деятельность депутатского корпуса Бахчисарайского городского и районного советов и представит главе республики Сергею Аксенову предложения по нормализации работы местной власти.

«Ситуация которая произошла в Бахчисарае вызвала большой резонанс в районе и нанесла огромный вред нашей команде. Люди возмущены даже не теми фактами, которые были обнародованы, а тем, что власть не занимается решением их проблем. Это было четко продемонстрировано — занимаются всем, чем угодно, только не своими прямыми обязанностями», — подчеркнул глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он также сообщил, что по имеющейся информации, уровень доверия к представителям многих муниципальных образований Крыма у избирателей очень низкий. «К сожалению, часть пришедших год назад чиновников, с одной стороны, не имеют достаточного управленческого опыта, с другой — желания работать на благо муниципалитета. Руководителям, которые не пользуются популярностью у жителей и не компетентны в вопросе бюджетной дисциплины и организации работы власти, не место на руководящих должностях в сфере муниципального управления», ‑ сказал Константинов, добавив, что «люди возмущены тем, что улицы не убираются, не проводится благоустройство территорий, а чванство и равнодушие чиновников стало частью их обыденной жизни».