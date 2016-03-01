Москва, 1 марта, 2016, 21:13 — ИА Регнум.



В четверг, 3 марта 2016 года, в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится совместная пресс-конференция, посвященная объединению политических партий «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик».

Обращение председателя политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» Александра Леонтьева об объединении было рассмотрено 18 февраля 2016 года на заседании Бюро Президиума Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». По итогам рассмотрения указанного обращения, а также выступления председателя «Партии пенсионеров» Евгения Артюха, членов Бюро Президиума «Партии пенсионеров» и председателя политической партии «Рожденные в СССР» Александра Леонтьева, принято решение одобрить данную инициативу и осуществить объединение на платформе политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».

Обе партии непосредственно связаны с существовавшей ранее «Российской партией пенсионеров», прекратившей свое существование в 2006 году в связи с созданием партии «Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь». В частности, председатель «Партии пенсионеров» Евгений Артюх, а также председатель партии «Рожденные в СССР» Александр Леонтьев, и многие члены руководящих органов обеих партий и их региональных отделений состояли до 2006 года в «Российской партии пенсионеров» и неоднократно избирались депутатами местных и региональных законодательных органов власти.

«Партию пенсионеров» представят:

Артюх Евгений Петрович — председатель партии, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель Свердловского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», член штаба Свердловского регионального отделения ОНФ, руководитель проекта «За честные закупки» в Свердловской области;

— председатель партии, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель Свердловского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», член штаба Свердловского регионального отделения ОНФ, руководитель проекта «За честные закупки» в Свердловской области; Ворожцов Владимир Петрович — заместитель председателя партии;

— заместитель председателя партии; Широков Андрей Вячеславович — заместитель председателя партии, член правления ТПП РФ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, доктор юридических наук, профессор ГАСИС.

Партию «Рожденные в СССР» представят:

Леонтьев Александр Геннадьевич — председатель партии;

— председатель партии; Илиади Илья Харлампович — член Бюро Президиума Центрального совета партии;

— член Бюро Президиума Центрального совета партии; Курочкин Валерий Иванович — член Бюро Президиума Центрального совета партии.

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