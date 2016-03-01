Екатеринбург, 1 марта, 2016, 20:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге житель города упал в шахту лифта. ЧП произошло на улице Пехотинцев в его доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

fotoham.ru Шахта лифта

33-летний мужчина вечером 25 февраля собирался в магазин. Он вызвал лифт, при этом отвлёкся на свой сотовый телефон, а когда услышал характерный для открытых дверей лифта звук, то шагнул вперед. Но тут же понял, что находится не внутри лифта, а на его крыше. Когда лифт начал движение, мужчина упал в шахту.

При этом он получил травмы, но остался жив. Жильцы дома услышали крики пострадавшего и вызвали спасателей, которые и вызволили его из шахты. Затем мужчину доставили в больницу.

Теперь следователи выяснят причины произошедшего. Не исключено, что ответственность за ЧП понесёт обслуживающая дом управляющая компания.

Кроме того, прокуратура с января проверяет состояние лифтов в регионе. Пока удалось проверить не все, работа в этом направлении продолжается, пояснили в ведомстве.