Киев, 1 марта, 2016, 20:11 — ИА Регнум. С 1 марта на Украине в очередной раз выросли тарифы на электроэнергию — почти на четверть. Для каждой группы населения рост будет разным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, для домохозяйств, которые потребляют менее 100 кВт⋅ч в месяц, тариф вырастет на 25% — с 45,6 копейки до 57 копеек за кВт⋅ч. Вторая категория — дома, которые потребляют от 100 до 600 кВт⋅ч в месяц, для них стоимость электричества вырастет с 78,9 до 99 копеек за кВт⋅ч. Тем, кто потребляет больше 600 кВт⋅ч, придется платить 156 копеек за кВт⋅ч вместо 147,9 копейки, то есть подорожание совсем незначительное.

Для тех, кто проживает не в городах, а в селах, тарифная сетка примерно та же, но первая категория расширена по потреблению до 150 кВт⋅ч.

Это уже третий этап повышения тарифов на электроэнергию, и дело этим не ограничится. Следующий власти наметили на 1 сентября 2016 года, а потом еще весной 2017-го. Рост тарифов — не только на электричество, но и газ, воду и так далее — обусловлен соглашением МВФ с властями Украины по экономической и финансовой политике. Несмотря на явный кризис в отношениях фонда и Киева, власти Украины продолжают выполнять эти обязательства.

Стоит отметить, что многие украинцы оказались в весьма странном положении. Когда правительство Яценюка еще только поднимало тарифы на газ, чиновники усиленно советовали всем менять газовое отопление на электрическое. Мол, так и экологичнее, и дешевле. Однако теперь выгода получается сомнительная. Кроме того, потребители могут оказаться вовсе без света — из-за высоких долгов.

Например, Северодонецк — столица «украинской» части Луганской области. По данным издания «Первая полоса», местная ТЭС задолжала свыше 250 миллионов гривен и не может расплатиться из-за отсутствия платежей со стороны населения. В итоге есть угроза прекращения поставок газа на ТЭС, как следствие — в городе отключат свет.

В Киеве, кстати сказать, ситуация не намного лучше. Например, еще до повышения тарифов долги потребителей росли значительными темпами, за 2015 год они увеличились в 1,5 раза. За январь сумма долга «Киевэнерго» составила 788 миллионов гривен. За долги в украинской столице отключили уже 1132 квартиры только в январе. Средняя сумма долга на квартиру — около 100 долларов или 2,4 тысячи гривен.

Правда, основные долги не у домохозяйств, а у предприятий, преимущественно государственных — поясняет в комментарии ИА REGNUM эксперт, заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«Население Украины всегда являлось самым дисциплинированным плательщиком всех тарифов, сборов и налогов. Тарифы по электроэнергии — не исключение. В большей мере должниками являются компании госсектора и большие промышленные предприятия, особенно те, которые имели долги еще до повышения тарифов и не были в состоянии их оплатить. Что касается повышения, то после любого повышения тарифов происходит период увеличения объемов долгов, однако затем платежи, как правило, возобновляются практически в полном объеме», — сказал Рябцев.

Тем более что за электроэнергию украинцы платят не только дисциплинированно, но часто и вперед — в отличие от, например, отопления, её достаточно легко отрезать за долги.

При этом эксперт уверен, что вскоре оплата тарифов станет основной статьей расходов украинцев.

«Многие домохозяйства поставлены перед фактом, что к концу года их основные траты будут не на продукты питания, на которые сейчас приходится около 55% доходов, а на всевозможные коммунальные услуги, электроэнергию, газ, воду. Из этого списка будут уходить все затраты, большая доля которых указывает на высокий уровень развития любого государства. Конечный потребитель загоняется в сложные условия, что по большому счету соответствует выбранной правительством модели госполитики. Украинское государство пытается избавиться от как можно большего количества бедных и больных, поддерживая только здоровых и богатых», — считает Рябцев.

Однако, несмотря на все заявления правительства, что повышение тарифов необходимо для решения структурных проблем в энергосекторе и для модернизации сетей, эксперт уверен, что никакого толку от этого не будет. У правительства попросту нет стратегии действий.

«Проблем энергетики это повышение не решает. Оно не сопровождается структурными изменениями в энергетическом секторе. Идут точечные изменения, чтобы удовлетворить западных кредиторов, но реального изменения и даже идеологии энергосектора, перехода от управления производством к управлению потреблением и спросом не происходит. Не существует ни одного стратегического документа, который бы нынешнее правительство разработало. Даже подготовленная экспертами энергетическая стратегия превратилась лишь в концепцию стратегии, так и не принятую. А в отсутствие программных документов все действия — лишь реакция на внешние риски и попытка их хоть как-то нейтрализовать», — отметил Рябцев.

В целом же ситуация на рынке ухудшается внутренними проблемами. Во-первых, увеличивается доля АЭС в общем энергобалансе. С одной стороны, эта энергия дешевле, с другой — опаснее, поскольку маневрирование АЭС штука своеобразная и нестабильная. Во-вторых, «ДТЭК» — ключевой производитель тепловой генерации, неоднократно требовала повышения тарифов на электроэнергию для собственно ТЭС. Но компания принадлежит опальному олигарху Ринату Ахметову. Так что идти навстречу его пожеланиям в правительстве не спешат.

Учитывая же, что государство не презентует широкомасштабных программ по увеличению энергоэффективности домов, каждому украинцу предстоит самостоятельно решить вопрос — как экономить на уже слишком дорогой электроэнергии.