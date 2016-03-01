Ереван, 1 марта, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерика Могерини сегодня, 1 марта, прибыла с визитом в Армению. Посещение республики проходит в рамках серии поездок в страны-члены программы «Восточного партнерства» Евросоюза.

president.am Федерика Могерини и Серж Саргсян

Глава европейской дипломатии уже встретилась с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, президентом Аремнии Сержем Саргсяно, а также с парламентскими фракциями.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении, приветствовав Могенини, министр Налбандян отметил, что это ее первый визит в Армению, который, безусловно, окажет положительное влияние на развитие и углубление отношений Армении с ЕС.

Поблагодарив за приглашение и теплый прием, Федерика Могерини отметила, что установление более прочного партнёрства между Арменией и ЕС исходит не только из двусторонних интересов, но и из интересов всего региона.

На встрече стороны коснулись вопросов, касающихся развития сотрудничества Армения-ЕС, переговоров по формированию новых правовых основ этих отношений.

Налбандян подтвердил готовность Армении укреплять и расширять сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны коснулись также совместных шагов в направлении последующего развития сотрудничества: политический диалог, экономические реформы, права человека, участие Армении в различных программах ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Армении выразил благодарность ЕС за оказываемой содействие и поддержку, которые сыграли важную роль в реализации реформ и развитии институциональных возможностей Армении.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, объединении усилий в борьбе с терроризмом. В этом контексте стороны коснулись миграционного кризиса и потока беженцев.

«В Армении нашли убежище порядка 20 тысяч беженцев из Сирии, таким образом Армения стала третьей страной по показателю числа принятых беженцев на душу населения», — сказал Налбандян, подчеркнув, что для армянской стороны ценно любое проявление содействия Европы в этом вопросе.

В повестке дня переговоров были вопросы, связанные с реализацией договоренностей по ядерной программе Ирана.

Эдвард Налбандян также представил последние развития в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, проходящем в рамках Минской группы ОБСЕ.

Федерика Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям Минской группы ОБСЕ в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Стороны сошлись во мнении, что деструктивные шаги по обострению ситуации вредят процессу и способствуют продлению нынешнего статус-кво.

Налбандян подтвердил намерение Армении продолжить прилагать усилия для исключительно мирного урегулирования конфликта.

На встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном обсуждалась повестка дня отношений Армения — Евросоюз, а также актуальные международные вопросы и региональные процессы.

В пресс-службе главы государства ИА REGNUM сообщили, что президент Армении, отметив важность углубления отношений Армении и ЕС, заявил, что Армения глубоко заинтересована в них.

Серж Саргсян с удовлетворением отметил старт переговоров о новом всеобъемлющем правовом документе Армения — Евросоюз в Брюсселе в конце 2015 г. Президент Армении выразил надежду, что переговоры пройдут естественным образом, а в обозримом будущем стороны с успехом доведут их до конца.

На встрече обсуждался и процесс переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. Президент Армении представил позицию армянской стороны, которая уже не раз выражалась. Могерини подтвердила подход Евросоюза, подчеркнув, что ЕС поддерживает посредническую миссию Минской группы ОБСЕ и поддерживает три принципа в основе переговоров: права народов на самоопределение, неприменения силы или угрозы силы и территориальной целостности.

Сегодня же Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности провела в парламенте Армении встречу с фракциями правящей Республиканской партии Армении и ее партнера АРФ «Дашнакцутюн», а также встретилась с представителями оппозиционных парламентских сил.

Представители фракции Республиканской партии Армении и «Дашнакцутюн» обсудили с Могерини вопросы, касающиеся карабахского конфликта, конституционных реформ, избирательного кодекса и отношений Армения-ЕС. Об этом после встречи с Могерини заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Он отметил, что Могерини и ее делегация приветствовали проведение конституционных реформ в Армени, а свои оценки ИК сообщат в будущем. Багдасарян также отметил, что никаких вопросов, связанных в нарушениями в ходе референдума обсуждено не было. Он также отметил, что участники встречи выразили заинтересованность в ускорении процесса формирования новых правовых основ сотрудничества Армения-ЕС.

После встречи с оппозиционными фракциями верховный представитель Евросоюза по иностранным делам отказалась отвечать на вопросы журналистов. Подробности по данному поводу не стали озвучивать и сами депутаты, ссылаясь на договоренность о неразглашении деталей беседы.

Уже во время официального брифинга, во время которого Могелини подвела итоги визита в Ереван, дипломат отметила, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта имеет первоочередное значение для ЕС. По ее словам, статус-кво не может сохраняться, так же, как не может быть военного решения. Представитель ЕС подчеркнула важность мирного урегулирования в соответствии с международным правом и на основании Мадридских принципов. В то же время, Федерика Могерини отметила важность продолжения диалога на высоком уровне.

«Необходимо воздержаться от милитаристской риторики и роста насилия, которые вредят мирному процессу», — приводит слова дипломата news.am. Она отметила, что ЕС содействует инициативе о создании механизмов расследования инцидентов на границе. По ее словам, ЕС также готов содействовать налаживанию личных контактов между людьми.

Говоря о продолжающемся сотрудничестве между ЕС и Арменией, Могерини сказала, что между сторонами развивались отношения в вопросах, касающихся демократии, верховенства закона, борьба с коррупцией, защиты прав человека, законодательных изменений.

В этом плане представитель ЕС коснулась важности подготовки нового Избирательного кодекса. Федерика Могерини также отметила, что ЕС поддерживает отчет БДИПЧ/ОБСЕ касательно состоявшегося 6 декабря референдума по конституционным реформам.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в декабре 2015 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и министр иностранных дел Армении объявили о старте переговоров над новой правовой основой отношений Армения — ЕС.

Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном тогда заявила, что запуск нового раунда переговоров позволит закрыть страницу неопределенности, которая возникла после 2013 года, когда переговоры между ЕС и Арменией о Ассоциации и зоне свободной торговли были приостановлены из-за решения президента Армении Сержа Саргсяна присоединиться к ЕАЭС.

«Таким образом, 3,5 года сложной работы между Арменией и ЕС не пройдут напрасно. Это станет основой наших новых отношений», — отметила Могерини.

В октябре 2015 года 28 государств — членов Евросоюза в Люксембурге предоставили мандат о запуске переговоров по подписанию нового соглашения между Арменией и Евросоюзом.

Новый документ призван заменить провалившуюся попытку Армении подписать ассоциативный договор с Евросоюзом в рамках программы «Восточное партнерство» после решения Армении стать членом Евразийского экономического союза.

17 февраля текущего года в Брюсселе состоялся второй раунд переговоров между Арменией и Евросоюзом вокруг формирования новой правовой основы для отношений.

Накануне визита Могерини, отвечая на вопросы агентства «Медиамакс» заявила, что все неясности, которые возникли в 2013 году, остались в прошлом. «Европейский союз — это основной торговый партнер Армении, отношения между нашими народами существуют с незапамятных времен, и у всех нас есть стратегический интерес в стабильности в вашем регионе. В силу экономических, исторических и политических причин все были заинтересованы в том, чтобы найти выход из тупика. Поэтому последние четыре месяца у нас был очень интенсивный график встреч, как многосторонних, в рамках Восточного партнерства, так и двусторонних. Я много раз встречалась с министром иностранных дел Налбандяном, президент Туск в июле посетил Ереван, мой коллега Комиссар Хан приезжал сюда в марте прошлого года», — заявила глава европейской дипломатии.

По её словам, ЕС также пересмотрел свой подход к соседству с Арменией. «У Европейского союза, население которого составляет полмиллиарда человек, мог возникнуть соблазн смотреть на своих соседей как на потенциальных «сателлитов». Но это обрекло бы наши планы на провал. Нам не нужны сателлиты. Нам нужны партнеры, и сильные партнеры. Более того, партнерство с Европейским Союзом не исключает членства в других международных союзах. Я верю, что от более крепких отношений между ЕС и Арменией выиграют не только наши страны, но и весь регион в целом», — сказала Могелини.