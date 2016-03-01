Уфа, 1 марта, 2016, 19:50 — ИА Регнум. На фоне аполитичности избирателей Башкирии общественники имеют реальные возможности проявить себя посредством реализации каких-либо социально значимых проектов. Опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечают, что пока не все самовыдвиженцы заявили о себе, а элиты из разных политические партии борются не столько друг с другом. Скорее идет внутрипартийная борьба элит за верхние позиции в списке кандидатов.

bashkortostan.ru Герб Башкирии

Своеобразным стартом предвыборной борьбы в Башкирии стал запущенный «Единой Россией» 20 февраля 2016 года электоральный проект «Кандидат». Согласно проекту, желающие участвовать в праймериз должны сначала пройти обучение в рамках «Гражданского университета». Основная борьба идет за места в Госдуме РФ, в Уфе развернется сражение за места в Горсовете.

Напомним, фракция «единороссов» от Башкирии в нынешней Госдуме одна из самых больших (12 человек), высока и конкуренция внутри партии.

По мнению экспертов, действующие депутаты и другие элиты «вовсю борются» за лояльность партийного руководства. И хотя основная стадия борьбы будет проходить в формате праймериз, эксперты отмечают, что многое будет решаться на нулевой стадии.

«Несмотря на ходившие слухи о предстоящей дипломатической карьере, депутат Анвар Махмутов, похоже, намерен идти и на следующие думские выборы от «Единой России», — предполагает эксперт Константин Сафронов. — Равно как депутаты ГД от Башкирии Зухра Рахматуллина и Рима Баталова. Однако шансов у последней победить в праймериз и получить добро несколько меньше».

Политолог достаточно критично высказался по поводу предвыборных мероприятий «Единой России»: «По моему мнению, праймериз это лишь фасад происходящих сложных внутрипартийных процессов. Полностью постановочным его, как и образовательный проект «Кандидат» в рамках «Гражданского университета «Единой России», назвать все-таки нельзя, однако многое решается все-таки в тиши кабинетов, партийных и не только».

Параллельно с этим «справедливороссы» собирают подписи под обращением премьер-министру России Дмитрию Медведеву в рамках акции «Делай или уходи». Подчеркнув, что выражает собственное, а не партийное мнение, уфимский эсэр Азамат Галин невысоко оценил шансы однопартийцев.

«Позиции эсеров в Башкирии традиционно слабы, связано это с тем, что лидеры партии не могут найти точки взаимодействия с региональной властью, — констатировал Галин. — В ГД от партии представители вряд ли попадут, в горсовет Уфы — да, возможно».

Политолог Кирилл Зотов обращает внимание на другую тенденцию рейтинга. «За последние месяцы депутат-коммунист Андрей Ющенко несколько раз посетил Уфу, что, на мой взгляд, косвенно свидетельствует о том, что пресс-секретарь Геннадия Зюганова, как и в 2011 году, снова пойдет на выборы от Башкирии, — отметил Зотов. — Если Центральный комитет примет такое решение, это будет не самый лучший расклад для электоральных перспектив КПРФ в регионе. В Башкирии нередко голосование идет по этническому принципу, а за «варягов» некоторые традиционные этносы региона (прежде всего башкиры и татары) не очень любят голосовать».

В отношении «Единой России» Зотов допускает самые различные варианты, вплоть до того, что «вызвавший в последнее время волну критики уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов» в сентябре станет депутатом Госдумы.

«Если бы все было по плану, контракт с Ялаловым продлили бы в феврале 2016 года, — рассуждает Зотов. — Сейчас же говорится, что решение по сити-менеджеру будет принимать горсовет в новом составе. Вполне возможно, что и глава уфимской администрации в сентябре будет другой».

По итогам опубликованного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) третьего рейтинга влиятельности 50 политиков Башкирии эксперты могут сделать предположения, кто пойдет на выборы в Госдуму.

Политологи считают характерной особенностью широкую представленность в рейтинге влиятельных политиков-общественников. Этот факт, по мнению экспертов, может повлиять на электоральные расклады в сентябре 2016 года. Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина добавила 12 позиций и расположилась на 12-ом месте рейтинга. Руководитель аппарата Общественной палаты Ильдар Бикбаев занимает 29-ое место, а председатель молодежной общественной палаты при Госсобрании Башкортостана Тагир Гизатуллин — 33 место (+13 позиций). Помимо них в рейтинге присутствует еще один член Общественной палаты Анатолий Дубовский (27 место), активно действующий в сегменте ЖКХ республики.

«Чтобы ни говорили о политических партиях в республике, как и во всей стране, их популярность невысока, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Население становится все более аполитичным. На этом фоне общественники имеют реальные возможности проявить себя посредством реализации каких-либо социально значимых проектов. В отличие от них любые проекты партий смотрятся как политтехнологические. Поэтому я вовсе не исключаю, что кто-либо из имеющихся в рейтинге общественников сможет реально претендовать на победу в одном из одномандатных округов, коих в Башкирии будет шесть».

С ним согласен доцент БГПУ Евгений Соболев, обративший внимание на то, что общественников в рейтинге больше чем представителей местного самоуправления. «Относительная слабость МСУ в Башкортостане обуславливает присутствие в рейтинге только трех градоначальников (Уфа, Стерлитамак, Кумертау), причем уфимский мэр значительно опережает своих коллег, несмотря на понижение в рейтинге, вызванное жалобами уфимцев на работу мэрии, просочившейся в СМИ информацией о его конфликте со своим первым замом Александром Филипповым», — заметил Соболев.

Не ускользнул от экспертов и взлет (по сравнению с январским рейтингом) котировок депутата республиканского Госсобрания Руфины Шагаповой, также имеющей виды на Госдуму. Она недавно была избрана заместителем председателя Российской экологической партии «Зеленые». Ее активная правозащитная деятельность в республике обеспечивает ей рост на шесть позиций в рейтинге (32 место). Небезынтересна фигура экс-депутата, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова (28 позиция рейтинга). Взлет этого оппозиционного для руководства Башкирии политика, по мнению эксперта, косвенно свидетельствует о его амбициях вновь стать депутатом Госдумы.

«Ожидается, что в ближайшие два-три месяца борьба станет более открытой и публичной», — утверждают эксперты.

На выборах в Госдуму в 2011 году в Башкирии «Единая Россия» получила 12 мандатов, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному. От КПРФ прошли помощники Геннадия Зюганова — Александр Ющенко, и Андрей Тычинин, от ЛДПР — председатель Финансово-экономической коллегии адвокатов Иван Сухарев, от «Справедливой России» — заместитель председателя правления ОАО «Национальный торговый банк» Николай Лакутин.

«Единая Россия» тогда получила 70,5% голосов избирателей, КПРФ — 15,65%, «Справедливая Россия» — 5,45%, ЛДПР — 5,2%, «Яблоко» — 1,25%, «Патриоты России» — 0,54%, «Правое дело» — 0,39%. Явка избирателей в Башкирии на думских выборах составила 79,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в Башкирии, кроме депутатов Госдумы, будут выбирать 36 депутатов горсовета Уфы. Выборы пройдут по смешанной системе: 18 будут избираться по партспискам, 18 — по одномандатным округам. Напомним, по итогам выборов в горсовет Уфы в 2012 году больше всего мандатов получила партия «Единая Россия» — 21 из 36. По пять мест досталось КПРФ и ЛДПР, «Справедливой России» — три мандата. Еще два самовыдвиженца не заявили о своей политической принадлежности.